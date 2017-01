Líder atesta pacificação na bancada governista na Câmara de João Pessoa

Foto: Ascom

Depois de sanada as insatisfações demonstradas por alguns vereadores da base de situação na Câmara Municipal de João Pessoa, o líder do governo, Helton Renê (PC do B) afirmou que a paz voltou a reinar.

Ele afirmou ainda que este foi o primeiro teste de fogo pelo qual passou após assumir a liderança e que sempre vai haver os desgastes pontuais, mas até agora nada que fosse tão crítico e que cada caso está sendo cuidado pelo prefeito Luciano Cartaxo (PSD).

É que o vereador teve que contornar junto ao prefeito as cobranças de alguns vereadores no atendimento aos pleitos, que foram solicitados durante a campanha eleitoral.

“A situação é muito boa. Estamos acompanhando o prefeito antes de começarem os trabalhos legislativos e estamos extremamente gratificando com as obras entregues. A tendência é melhorar cada vez mais, o que só demonstra que há uma comunhão entre o Poder Legislativo e o Executivo”, atestou.

O líder se disse ainda ansioso por apresentar os projetos tanto pessoais quanto da bancada.

“Os vereadores já estão trabalhando em cima de alguns projetos e vai muito propositivo para a cidade de João Pessoa. O importante que é estamos todos irmanando em um só objetivo que é trabalhar por João Pessoa.”, referendou.

Conforme o líder do governo, hoje a bancada de apoio a Cartaxo conta com 17 vereadores e a tendência é aumentar.

“Até porque estamos falando de um governo com a aprovação de 60% das urnas de João Pessoas. As conversas vão acontecer, mas não temos pressa porque tudo vai acontecer de forma natural e com certeza iremos ampliar mais ainda nossa bancada”, disse.