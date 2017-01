´Lava Jato´de volta às ruas para prender empresário

A Polícia Federal está nas ruas em uma nova fase da Lava Jato, a primeira de 2017.

Um dos alvos da Operação Eficiência, no Rio de Janeiro, é o empresário Eike Batista – policiais se dirigiram à casa do empresário, por volta de 6h, no Jardim Botânico, bairro nobre da zona sul da capital fluminense, mas não o encontraram por lá, informou a Bandnews.

Eike é acusado de pagar propina para conseguir benefícios junto ao governo do Rio de Janeiro, como licenças ambientais, durante o mandato do então governador Sérgio Cabral.

Ao todo, na operação desta quinta-feira, são cumpridos seis mandados de prisão, além de outras quatro ordens de condução coercitiva – quando a pessoa é levada a prestar depoimento – e 22 de busca e apreensão.

Além de Eike, também está na lista do pedido de prisão preventiva o vice-presidente de futebol do Flamengo, Flávio Godinho, apontado como braço direito do empresário. A Polícia Federal se dirigiu, ainda, à sede da empresa EBX, no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro.

Entre os pedidos de prisão preventiva, três já foram cumpridos anteriormente em outras fases da operação. É o caso do próprio ex-governador Sérgio Cabral, além do ex-secretário de governo dele, Wilson Carlos e ainda Carlos Miranda, apontado como operador do financeiro do esquema criminoso.

Sérgio Cabral está preso desde novembro do ano passado, suspeito de receber propina para a concessão de obras públicas. Já a Eficiência, nome dado à ação de hoje da Polícia Federal, é uma derivação da Lava Jato no Rio de Janeiro.

