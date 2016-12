´Lava Jato´ já planeja sete operações para 2017

foto: Abr

A força-tarefa composta por Polícia Federal e Ministério Público Federal prevê desdobramentos da investigação da Operação Lava Jato em pelo menos mais sete Estados em 2017, informa o jornal O Estado de São Paulo.

A conta leva em consideração as suspeitas sobre obras e desvios de dinheiro público.

A expectativa dos investigadores é de que a delação de executivos e ex-executivos da Odebrecht dobre o número de operações, ainda conforme o jornal.

Quase três anos depois do início da Lava Jato, o acordo com a empreiteira agrega 77 delações às 71 já existentes no processo.

*fonte: estadao

Da Redação*