Lateral deixa o Campinense, que “repatria” bicampeão e sonda meia do Cuiabá

A reformulação de elenco continua no Alto da Bela Vista.

Depois de anunciar seis dispensas ao longo da semana, a diretoria do Campinense confirmou, na noite desta quarta-feira (1), a saída do lateral-direito João Carlos e a chegada do meia Jussimar, de 28 anos, que foi bicampeão estadual pelo Rubro-Negro ano passado. Ele estava no América-RN.

Foto: Ascom / Campinense Clube

O gerente de futebol da Raposa, Marquinhos Marabá, revelou ainda que o clube acertou com outros cinco reforços, além de Jussimar (foto).

De acordo com o dirigente, nos próximos dias, devem se apresentar ao Campinense um zagueiro, um lateral-direito, mais um meia e dois atacantes.

