Lagoa Seca comemora seus 53 anos de emancipação política

fotos: ascom

Após 4 anos sem comemorar seu aniversário de emancipação política, o município de Lagoa Seca voltou a celebrar a data com muitas ações promovidas pela nova gestão municipal, que tem a frente o prefeito Fábio Ramalho.

Este ano, o município completou 53 anos e teve a festa mais segura dos últimos 10 anos. A segurança do evento contou com um efetivo que ultrapassou os 150 homens, dentre Polícia Militar, Bombeiros Militares e segurança privada.

Garantir a tranquilidade do evento foi uma das preocupações do prefeito Fábio Ramalho, que solicitou apoio do 2º Batalhão de Polícia Militar e também contratou segurança privada.

“A data foi reservada as comemorações dos 53 anos de Lagoa Seca e a segurança durante as ações promovidas pela prefeitura foi essencial. É preciso agradecer ao comandante do 2º Batalhão, Major Gilberto Felipe, que prontamente nos atendeu, designou efetivo e planejou a segurança do evento que foi um sucesso”, frisou o chefe do executivo municipal.

A operação que garantiu a segurança do evento, foi comandada pelo Capitão Yassaki e pelo Tenente Falcão, e contou com patrulhamento a pé no interior do perímetro isolado, com abordagens e revistas, com rondas nas proximidades do local da festa e no centro de Lagoa Seca, além de fiscalizações nos veículos e comércios.

Houve também trabalho educativo e de fiscalização para coibir os veículos com som irregulares (paredão). O acesso ao local do show foi controlado, as pessoas foram revistadas com detectores de metal e não foi permitida a entrada e nem a comercialização de produtos com embalagens de vidro.

“Também contamos com o apoio do vereador Marconi Acióli, que é Policial Militar e foi um canal importante para a concretização desta parceria” declarou, o prefeito Fábio.

Toda essa operação montada pela Polícia Militar, com o apoio da Segurança Privada, causou nos cidadãos uma forte sensação de segurança. Fato este que proporcionou a sociedade de Lagoa Seca um sentimento de segurança e de tranquilidade, para que pudessem celebrar os 53 anos de emancipação política do município.

Da Redação com Ascom