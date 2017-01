Laboratório do Hospital de Trauma de João Pessoa é premiado pela terceira vez

O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, foi premiado, pela terceira vez consecutiva, pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas – SBAC, por meio do Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ).

Este resultado garante a qualidade de 100% nos resultados dos exames realizados na instituição.

Para a diretora geral da instituição, Sabrina Bernardes, o prêmio é um orgulho para todos que trabalham na instituição, tendo em vista que mostra a competência e agilidade com que os profissionais executam suas funções.

“Nós que fazemos o Hospital de Emergência e Trauma estamos gratificados pelo reconhecimento do trabalho da equipe do Laboratório”, ressaltou.

Segundo a coordenadora do setor, uma das formas de avaliar o desempenho do Laboratório é por meio de amostras. Elas são enviadas pela SBAC e o hospital transmite os resultados mensalmente no sistema.

“Este prêmio só mede a qualificação do trabalho prestado pelo Laboratório à sociedade. O Programa Nacional de Controle de Qualidade reconheceu o compromisso com a excelência por parte da direção, bem como dos que compõem o setor, o que nos impulsiona ainda mais para continuarmos no caminho traçado. Estamos muito orgulhosos”, frisou.

Para a bioquímica, Giovanna Elearmem, a competência dos profissionais e o ambiente em que trabalham ajudam na qualidade do serviço.

“Todos que trabalham no laboratório da unidade hospitalar conseguem sentir a responsabilidade de atuar em um grande complexo hospitalar. Ele é premiado porque mantém o padrão de qualidade e esses três anos consecutivos mostram isso, pois todos os profissionais estão bem preparados”, destacou.

O publicitário Pedro Henrique da Costa, que precisou dos serviços do Laboratório na unidade de saúde recentemente, disse que ter conhecimento que o hospital é premiado nacionalmente o deixa bastante satisfeito.

“Fico feliz em saber que estamos num hospital premiado por três anos seguidos. Como paciente, fico extremamente tranquilo quanto ao resultado dos meus exames”, comentou.

Laboratório – Em 2016, foram realizados aproximadamente 700 mil exames, entre eles: urina, glicemia, colesterol, hemograma, coagulograma, gasometria e culturas em geral.

O setor é composto por seis bioquímicos, oito biomédicos, três digitadores e 20 técnicos de laboratório. O serviço funciona 24 horas por dia, durante toda a semana.