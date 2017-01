Justiça suspende reajuste e implantação do 13º salário para vereadores de Campina

Uma decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande suspendeu, em caráter liminar, o reajuste salarial de 26% e a implantação do 13º salário para os vereadores de Campina Grande.

A liminar, concedida pela juíza Ana Cármen Pereira Jordão, atende a pedido do ex-vereador e sindicalista Napoleão Maracajá (PCdoB), que ingressou com ação popular contestando a legalidade das medidas, aprovadas pelos parlamentares da legislatura que se encerrou no ano passado.

Com a decisão da juíza, a implantação dos benefícios fica suspensa até que o mérito da ação seja julgado.

