Justiça só decide 13º salário de vereadores em janeiro

Como o Judiciário entrou em recesso ontem, a juíza plantonista Ana Penazzi (foto) considerou que a matéria não é urgente e decidiu aguardar a manifestação do titular da referida Vara, ao final do recesso, no dia 8 de janeiro.

*fonte: coluna APARTE, com Arimatéa Souza

Da Redação