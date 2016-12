Justiça invoca a LRF e trava reajuste para vereadores de São Paulo

Foto: Ascom

Foi para o ´vinagre´, pelo menos provisoriamente, o aumento nos salários dos vereadores de São Paulo, aprovado na Câmara de Vereadores local na semana passada.

A remuneração subiria de R$ 15.031,00 para R$ 18.991,68.

A decisão – liminar – foi do juiz Alberto Alonso Muñoz, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação proposta por uma bancária e sindicalista.

Para embasar a sua decisão, o magistrado acolheu os argumentos da autora da ação, para quem o referido reajuste fere o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual “também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão”.

Em seu despacho, o juiz sublinha que “pouco importa se o resultado do ato somente virá na próxima gestão e, por isso mesmo, não procede o argumento de que o novo subsídio só será implementado no mandato subsequente, não no período vedado pela lei”.

“Em verdade, entender o contrário resultaria em deixar à míngua de eficácia o artigo 21, parágrafo único, da LRF, pois se deixaria de evitar os riscos e de corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas na próxima gestão”, argumenta o magistrado.

No começo de 2016, o reajuste dado pela mesa diretora de São Paulo aos servidores efetivos da Casa foi de 0,01%.

*fonte: coluna APARTE, do jornalista Arimatéa Souza

