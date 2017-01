Juízes substitutos tomam posse do TRE-PB

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, deu posse na manhã desta sexta-feira (20), às 09h30, em seu gabinete, aos advogados Márcio Maranhão Brasilino Da Silva e Aécio De Souza Melo Filho, nomeados por Decreto do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União de 20 de janeiro de 2017.

Os advogados foram nomeados em decorrência das vagas resultantes do término dos mandatos, respectivamente, de José Augusto Meirelles Neto e de Marcos Antônio Souto Maior Filho como Membros Substitutos na categoria de Jurista da Corte Eleitoral paraibana.

Prestigiaram as posses, o vice-presidente e corregedor, desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, e os juízes membros Antônio Carneiro de Paiva Júnior, Ricardo da Costa Freitas, Emiliano Zapata De Miranda Leitão e Breno Wanderley César Segundo, além do diretor-geral da Secretaria do TRE-PB, André Soares Cavalcanti.