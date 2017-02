Juíza recebe denúncia do MP contra acusado de matar agente de trânsito

A juíza Thana Michele Carneiro recebeu a denúncia do Ministério Público contra Rodolpho Carlos da Silva, acusado de atropelar e matar o agente de trânsito Diogo Nascimento.

No dia 21 de janeiro Rodolpho passou a ser réu no processo e com a publicação da decisão, começa a instrução criminal e a citação do acusado a responder às acusações por escrito no praxo de dez dias.