Juíza lamenta acusação de plágio feita pela presidente da Câmara de Campina

A presidente da associação dos magistrados da Paraíba (AMPB), juíza Aparecida Gadelha [foto], lamentou, durante entrevista na tarde desta quinta-feira (26), a declaração da presidente da Câmara dos Vereadors de Campina Grande, Ivonete Ludgério (PSD), que afirmou que deve recorrer da ação que pede revogação do reajuste e do décimo terceiro salário dos parlamentares.

A ação foi movida pelo ex-vereador Napoleão Maracajá (PC do B) e, para Ivonete, a juíza plagiou a decisão baseada em outras semelhantes no Brasil.

A liminar, concedida pela juíza Ana Cármen Pereira Jordão, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande suspendeu, em caráter liminar, o reajuste salarial de 26% e a implantação do 13º salário para os vereadores de Campina Grande.

A juíza Aparecida Gadelha lamentou a declaração dada por Ivonete, que acusou a juíza Ana Carmem de plágio, e defendeu a colega afirmando que a mesma é honesta, inteligente e estudiosa.

– É uma acusação lamentável,principalmente partindo de uma vereadora. A acusação de plágio é completamente sem fundamento, se cada juiz for acusado de plágio por citar casos e exemplos semelhantes teríamos uma situação temerária. Ela é uma magistrada competente e estudiosa, e o que fez foi trazer a luz um caso semelhante e dizer que as razões da decisão são as mesmas de outro caso. Isso é jurisprudência. É uma acusação que jamais deveria ser feita – ressaltou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.