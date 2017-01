Juiz Federal assume presidência da Turma Recursal dos JEF’s

O juiz federal Bianor Arruda Bezerra Neto presidiu a primeira sessão de julgamentos de 2017 da Turma Recursal (TR) dos Juizados Especiais Federais na Paraíba, que foi realizada na manhã desta sexta-feira (27), no auditório do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba (JFPB).

A cada dois anos a presidência da TR passa por mudança, segundo o regimento, sob o critério da antiguidade. Em 07 de janeiro deste ano, o juiz federal Sérgio Murilo encerrou a sua gestão passando a presidência da Turma para o magistrado Bianor Arruda, atuante na 3ª relatoria desde abril de 2014.

No início da sessão, Arruda destacou as suas expectativas para o biênio (2017/2018), período em que será o presidente da TR, e enfatizou o propósito de seguir as práticas de exercício dos seus antecessores:

“Estou imbuído no espírito de manter a Turma navegando na mesma segurança com a qual manteve os presidentes anteriores e continuar a tentar atender à sociedade em seus maiores pleitos e reclamos atuando como um judiciário ágil, imparcial, uma Turma que procura julgar mantendo a coerência de sua forma de pensar”, afirmou. Na sessão desta sexta-feira foram julgados 342 processos das três relatorias.

CURRÍCULO – O juiz federal Bianor Arruda é suplente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federias, ex-Procurador da Fazenda Nacional, Mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Atualmente é também professor da Universidade Estadual da Paraíba e Diretor da Revista da Justiça Federal na Paraíba.