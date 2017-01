Judiciário e Governo avaliam que Carmen Lúcia homologará delações da Odebrecht

A expectativa no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Palácio do Planalto (gabinete do presidente Michel Temer) é de que as delações da Odebrecht sejam homologadas pela presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, entre segunda, 30, e terça-feira, 31, já que os juízes auxiliares da equipe do ministro Teori Zavascki, morto no dia 19, encerraram ontem as audiências com os 77 delatores da empreiteira, destaca o jornal O Estado de São Paulo.

Esse é o último passo antes da confirmação dos acordos firmados por executivos e ex-executivos com o Ministério Público Federal.

*Fonte: Estadão