Jovem é agredido com enxada no Sertão paraibano

Um jovem foi agredido com golpe de enxada no Distrito de São José, na cidade de Bom Jesus, no Sertão paraibano.

A agressão a Francisco de Assis Neto, de 25 anos, ocorreu após a vítima se envolver em uma briga com o agricultor Roberto Fernandes de Sousa, que tem 50 anos.

O agricultor, que estava com a ferramenta agrícola, desferiu um golpe contra o jovem e alegou que a agressão foi feita em legítima defesa, pois, Francisco teria agredido o acusado com uma pá.

Segundo informações da Polícia, o agressor não tinha nenhum ferimento. A vítima foi socorrida pelo Samu e foi encaminhada para um hospital da região.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação