Jovem desaparecido é encontrado morto em São José dos Cordeiros

Um jovem de São José dos Cordeiros identificado como Rafael Júlio Bezerra, de 21 anos, foi encontrado morto na noite de ontem, 15.

Segundo informações de familiares, o jovem possuía problemas mentais e estava desaparecido há mais de um mês.

No início da noite deste domingo, o corpo foi encontrado em estado acelerado de decomposição, na Comunidade de Cachoeirinha, no próprio município, por um vaqueiro que passava no local.

O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para saber a causa real da morte do jovem.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.

