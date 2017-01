José Serra considera ex-presidente de Portugal “grande amigo do Brasil”

foto: Abr

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, também lamentou a morte de Soares, com quem disse ter desfrutado “relações de amizade pessoal e política” e a quem chamou de “grande amigo do Brasil.” O ex-presidente de Portugal Mário Soares morreu hoje (7), em Lisboa, aos 92 anos.

“Como ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro-ministro e sobretudo como presidente da República, [Soares] sempre trabalhou pela construção de um relacionamento próximo e moderno entre os dois países”, escreveu Serra.

“A amizade fraterna entre o Brasil e Portugal, e a irmandade das nações lusófonas, terão sempre em Mário Soares um de seus grandes protagonistas”, acrescentou ele.

Agência Brasil