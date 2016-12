José Aurélio Cruz: “O que interessa para Corte de Justiça da Paraíba é a união”

O corregedor geral do Tribunal de Justiça eleito nessa sexta-feira (22), em sessão bastante tumultuada, desembargador José Aurélio Cruz destacou também a divisão existente na Corte paraibana.

“Sem dúvidas a gente observa que o Tribunal de Justiça está dividido, mas o que nós pleiteamos e vamos tentar é a conciliação. O que interessa à Corte é a união e espero que os colegas que divergiram do nosso entendimento, se unam para partirmos para um trabalho coeso, que necessita o Tribunal de Justiça da Paraíba”, destacou.

Com relação a gestão, o desembargador enfatizou que vai cumprir as metas traçadas pelo seu antecessor, desembargador Arnóbio Alves Teodósio, que fez um excelente trabalho à frente da Corregedoria.

“Eu irei cumprir com o que determina a lei e, obviamente, acompanhar o que trouxe de bom o desembargador Arnóbio Alves e com certeza dando desenvoltura a execução do trabalho dentro da Corregedoria”, explicou.

O desembargador disse ainda que vai examinar o que necessário for quando assumir o cargo para dar continuidade ao trabalho e seguir com as suas próprias metas.

“Irei fazer um planejamento dos objetivos dentro do biênio da gestão de corregedor”, completou.

Da Redação