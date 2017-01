Jornalista Arimatéa Souza comenta a morte do ministro do Supremo Tribunal

Muitas vezes na vida, caprichosamente (em alguns casos também de maneira dolorosa) a realidade estabelece situações impensáveis até mesmo no pródigo e criativo campo da ficção.

É o que se pode dizer da súbita e trágica morte do ministro Teori, que vinha conduzindo com discrição e firmeza, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a ruidosa Operação Lava Jato.

O fato chocante aconteceu praticamente às vésperas da homologação dos ruidosos 77 depoimentos de executivos da empreiteira Odebrecht – a chamada ´delação do fim do mundo´.

A conduta, o equilíbrio e a postura de Teori eram particularmente importantes num instante da quadra histórica nacional no qual a incontinência verbal dos ministros do Supremo se tornou algo corriqueiro, como também o enquadramento de muitos deles com as cores de determinadas ideologias ou agremiações de natureza política.

Ele nos fazia lembrar o ensinamento de Sócrates (filósofo da Grécia Antiga): “Quatro características deve ter um juiz: ouvir cortesmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente e decidir imparcialmente”.

Fonte: coluna APARTE, com ArimateaSouza

