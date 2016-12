Jogadores de três clubes de Campina se unem em ato de solidariedade

Foto: Reprodução/TVPB

Os jogadores do Campinense, Treze e Serrano se uniram nesse fim de ano para fazer um ato de solidariedade no Hospital de Trauma de Campina Grande.

Eles participaram da campanha “Doe um brinquedo, faça uma criança feliz” e levaram brinquedos e distribuíram com as crianças que estão internadas no hospital.

Os brinquedos doados farão alegria da criançada e servirão para mantar a brinquedoteca do hospital.

Da Redação