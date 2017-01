Joás de Brito representa o TJPB em solenidade de posse no MPPB

foto: ascom

O presidente eleito do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, representou o Poder Judiciário estadual na solenidade de posse do procurador de justiça Luciano de Almeida Maracajá, no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado da Paraíba.

O evento foi realizado na manhã desta sexta-feira (13), no auditório do Ministério Público do Estado, no Centro de João Pessoa.

Os desembargadores Márcio Murilo, João Benedito (vice-presidente eleito do TJPB) e Romero Marcelo (vice-presidente do TRE-PB) também prestigiaram a solenidade de posse no Ministério Público, além do juiz de Direito Ricardo Freitas.

Durante a cerimônia, foram empossados também como membros do Conselho Superior do Ministério Público os procuradores de Justiça José Marcos Navarro Serrano, Kátia Rejane Medeiros Lira Lucena, José Roseno Neto, Francisco Sagres Macedo e Roberto Douglas Targino.

Da Redação com Ascom