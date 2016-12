Joás de Brito diz que assume presidência do TJ com a tarefa de reconciliar a Corte

Sob clima tenso e com discussões acaloradas, o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba realizou uma nova eleição e, desta vez, obedecendo ao critério da antiguidade, elegeu o desembargador Joás de Brito Filho à presidência da Corte de Justiça.

Assim que assumir a presidência, Joás de Brito disse que vai ter como desafio dar continuidade ao planejamento estratégico e tentar reconciliar o Tribunal, que segundo ele, efetivamente, há uma divisão.

“Essa divisão não é boa para o tribunal e eu tenho ao meu lado pessoas coerentes que vão me ajudar a pensar. Envidarei todo o esforço no sentido de realizar a paz neste Tribunal”, disse.

O desembargador assume o cargo no dia 1º de janeiro para um mandato de dois anos, enfrentando uma corte rachada por conta das arestas criadas durante o processo eleitoral para a escolha da nova Mesa Diretora e que foram, provisoriamente, resolvidas pelo Supremo Tribunal Federal.

É que esta nova eleição ainda poderá ser contestada pelo atual presidente Marcos Cavalcanti de Albuquerque, que se mostrou indignado durante a sessão com os recursos impetrados à Corte Suprema a uma questão que, segundo ele, é interna corporis.

Após a eleição, o desembargador Marcos não quis falar com a imprensa.

Para o desembargador Joás de Brito não restava ao presidente Marcos Cavalcanti outro caminho, senão, o de realizar novas eleições.

“Acho que o fez com muita prudência e ainda vou aguardar a decisão do STF, porque certamente, deverá haver recursos e esse meu momento talvez seja até de silêncio para aguardar com muita tranquilidade a decisão que a Corte Suprema vier a tomar em caráter definitivo”, explicou.

Joás de Brito se esquivou de falar sobre a ausência na sessão desta quinta-feira (22) de oito desembargadores.

“Eu não vou me pronunciar porque esta é uma questão de cada um, da mesma forma que poderiam ter vindo e votado de forma diferente. Eu respeito a posição de cada desembargador”, disse.

A nova Mesa terá ainda como vice-presidente o desembargador João Benedito Alves da Silva e José Aurélio da Cruz como Corregedor-Geral de Justiça.

Da Redação de João Pessoa (Hacéldama Borba)