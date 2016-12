João sobre Mesa Diretora do 2° biênio: “Sempre segui as decisões da maioria”

O vereador João Dantas (PSD) comentou sobre a composição das chapas que vão compor as eleições para Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campina Grande nos próximos dois biênios e mencionou que a primeira deve ficar definida até o próximo domingo, dia 1.

Ele destacou que a segunda chapa ainda não foi definida, pois existem conversações nos bastidores e decisões que precisam ser tomadas.

João mencionou que para que a segunda chapa fosse definida a prazo de hoje, teria de existir uma resolução.

O parlamentar citou que prefere acompanhar a maioria e demonstrar a posição democrática que aprendeu enquanto vereador.

– Para a segunda ainda se conversa e há umas certas abordagens. Um vereador de cinco mandatos não pode se comportar senão for com muita firmeza, avaliando as questões, colaborando com cada um. Eu sempre segui as decisões da maioria, é a minha formação democrática. Não gosto de atropelar as coisas, não é do meu feitio – colocou.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação