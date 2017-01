João Pessoa é o melhor destino para curtir os feriadões de 2017

fotos: Secom/JP

O ano mal começou, mas já tem muita gente de olho no calendário de feriados nacionais e 2017 será cheio deles. Ao todo serão 9 feriadões e isso uma boa pedida é viajar.

João Pessoa é um ótimo destino, já que agrada a pessoas de todos os estilos e gostos, e a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) sabendo disso, oferece muitas opções para turistas que procuram desde descanso e tranquilidade em nossa bela orla, curtir uma das maiores prévias carnavalescas do país ou conhecer um pouco da história da terceira cidade mais antiga do Brasil.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Fernando Milanez, o que João Pessoa tem a oferecer são mais que belas praias.

“A gestão do prefeito Luciano Cartaxo tem feito um trabalho muito importante para o turismo da Capital resgatando e revitalizando espaços que fazem parte da nossa história e que haviam sido esquecidos anteriormente por falta de investimento. O Novo Parque da Lagoa, a revitalização do Hotel Globo, da Casa da Pólvora, Praça da Independência são os pontos fortes por que o que nos difere dos outros roteiros turísticos, de fato, é a nossa bagagem histórica e cultural”, arrematou.

A primeira data festiva com previsão de feriadão é o Carnaval, que acontecerá no final fevereiro, e na cidade onde o Sol nasce primeiro a festa é democrática e grada todos os públicos, já que a Capital possui dois momentos.

Uma semana antes do Carnaval, para o folião que gosta animação e muito calor humano, o bloco pré-carnavalesco “Muriçocas de Miramar”, um dos maiores blocos de arrasto do país, junto com a irreverência das “Virgens de Tambaú” e a originalidade do “Cafuçu” movimentam multidões.

Já o Carnaval Tradição tem o gostinho do saudosismo dos antigos carnavais, com suas clássicas e eternas marchinhas, bandas de frevo, desfile de tribos indígenas e das agremiações das escolas de samba de João Pessoa. Mas para quem só quer realmente fugir da agitação, a capital é uma das melhores do Nordeste para descasar e relaxar.

Na Semana Santa a dica é visitar o Centro Histórico da Capital, onde a arquitetura barroca de igrejas como Mosteiro de São Bento e Igreja de São Francisco proporcionam uma verdadeira experiência espiritual. Para quem ainda busca saber mais sobre a história da cidade, o Hotel Globo e a Casa da Pólvora, ambos recém revitalizados e restaurados pela prefeitura, também são uma excelente dica.

No dia de Tiradentes, em 21 de abril, as praias do litoral considerado o mais bonito do Brasil, além de serem um convite a se banhar nas águas cristalinas do Caribessa e Picãozinho, o turista também pode caminhar em um verdadeiro cartão postal que é a calçadinha de Tambaú recém revitalizada com uma ciclovia para prática do ciclismo, patins, skate e caminhada.

E pra quem quer conhecer a noite de Jampa, o local concentra alguns dos melhores bares e restaurantes da cidade, com gastronomia diversificada, com destaque para frutos do mar e comida regional.

O feriado de Corpus Christi o visitante pode aproveitar as várias opções de festejos juninos de João Pessoa como o “São João da Capital”, promovida pela PMJP, sempre com uma programação de shows com artistas reconhecidos nacionalmente, além de apresentações que valorizam a prata da casa.

Claro que a programação religiosa do dia de Corpus Christi também é uma opção para os religiosos onde os fiéis participam de uma procissão pelas ruas da região central da cidade até as principais igrejas do Centro Histórico.

No feriadão da Independência, em 7 de setembro, a dica é fazer um mergulho cultural, conhecendo uma das últimas obras do arquiteto reconhecido mundialmente, Oscar Niemeyer, que é a Estação Cabo Branco, Ciências, Cultura e Artes, no bairro do Altiplano Cabo Branco.

A PMJP sempre mantém no local uma série de atividades culturais, exposições de artistas locais e nacionais das mais variadas áreas como pintura, fotografia e instalações, além de exibição de filmes, apresentações musicais e teatrais.

E no dia de Nossa Senhora da Aparecida, em 12 outubro, a vez é dos pequenos, já que também é comemorado o Dia das Crianças. O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) exibe animais de todas as partes do mundo além de oferecer muitas brincadeiras e atividades para criançada.

A Bica fica localizada no centro da capital em um trecho preservado de Mata Atlântica que proporciona além de muita diversão, um contato com a natureza. O visitante pode ainda conhecer o xodó do parque, a elefanta Lady.

No Dia de Finados em 2 de novembro, a data é um convite à reflexão e as lembranças e a Praça da Independência é o local perfeito para isso. Um dos mais belos jardins de Capital, a praça foi restaurada e revitalizada no ano passado pela atual gestão e é o local frequentado por famílias que se reúnem para descansar ou fazer um delicioso piquenique.

E no último feriadão do ano, dia da Proclamação da República, em 15 de novembro, a dica é conhecer um dos mais belos cartões postais de João Pessoa. O Parque da Lagoa, que foi totalmente restaurado e revitalizado, é o mais novo pulmão da cidade, localizado no centro de João Pessoa. Com mais de 500 novas mudas, entre espécies arbóreas e arbustivas, o destaque fica para os ipês amarelos e rosa que colorem a paisagem para quem quer curtir em família um belíssimo fim de tarde.

O parque também oferece ótima estrutura de lanchonetes e banheiros para a família que deseja curtir sossegada as várias praças cercadas de muito verde, além do local ser perfeito para prática de esportes como caminhadas, ciclismo e patins, na ciclovia que contorna toda a área. E para os amantes dos esportes radicais, o Parque da Lagoa tem uma das pistas de skate mais modernas do país. Vale lembrar ao turista que ele ainda pode aproveitar as praias da cidade, afinal em João Pessoa é verão o ano inteiro.

Serviço:

O Parque Arruda Câmara fica localizado na Rua Gouveia Nóbrega, S/N – Roger. O espaço funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, com bilheteria até às 16h. Os ingressos custam R$ 2,00 por pessoa, e crianças até sete anos e idosos não pagam. Mais informações pelo telefone 3218-9710.

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes fica localizada no bairro do Altiplano. A casa, que dispõe de belos jardins, uma torre mirante, anfiteatro, entre outras atrações, funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h.

Secom/JP