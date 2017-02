Jardim Botânico encerra atividades especiais de férias neste sábado, em JP

Para finalizar a programação especial de férias do Jardim Botânico Benjamim Maranhão, em João Pessoa, neste sábado (4), serão realizadas trilhas ecológicas, temáticas e uma feira com produtos naturais e artesanais. As atividades vão das 8h30 até às 16h tendo como público alvo crianças, jovens e adultos.

No período da manhã acontece a Super Trilha, que começa às 8h30 e terá duração de cerca de 3h. Serão oferecidas apenas 20 vagas, por ordem de chegada. Já à tarde acontecerá a segunda edição da trilha “A volta do Jaguaribe”, percorrendo toda a margem do Rio Jaguaribe que corta a Mata do Buraquinho, com início previsto para 13h30 com cerca de 2h de duração.

A direção do Jardim Botânico lembra aos visitantes que vão participar dos passeios dentro da mata que é recomendado ter um bom condicionamento físico e estar usando calça comprida e sapatos fechados.

Além das trilhas temáticas serão realizadas atividades voltadas para o público infantil e uma feira com produtos orgânicos e artesanais exposta das 10h às 16h, na qual os visitantes poderão comprar e apreciar os produtos.

A coordenadora do Jardim Botânico, Suênia Oliveira, falou sobre as ações. “Construímos tudo com muito carinho. Praticar atividade física contemplando a natureza faz um bem enorme para o corpo e a mente e quando pensamos na feira com os produtos naturais e produzidos à mão, nossa intenção é estimular a economia solidária”, ressaltou.

Férias no Jardim- Durante todo mês de janeiro, foram realizadas atividades voltadas para a garotada entre 4 a 10 anos de idade, além de jovens e adultos.

Entre os destaques da programação estão as trilhas temáticas com histórias de personagens do folclore regional, oficina de pintura e colagem, feirinha orgânica, oficina sobre o uso de plantas medicinais, entre outros. Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (83) 3218-7880.