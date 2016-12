Ivonete pretende acabar com reeleição, após assumir presidência da CMCG

foto: Paraibaonline

Como única representante do sexo feminino mais uma vez eleita para a Casa de Félix Araújo, a vereadora Ivonete Ludgério também vai ser a segunda mulher a ocupar o cargo de presidente da Câmara Municipal de Campina Grande. A primeira foi Maria Lopes Barbosa.

No próximo domingo 01 de janeiro de 2017, além da posse do Executivo, será realizada a do Legislativo e com esta a da Mesa Diretora da CMCG para o biênio 2017/2018.

Conquistado seu quarto mandato e, agora, a presidência da Casa, Ivonete quer fazer a diferença e já projeta realizar eleição com os pares na tentativa de acabar com a reeleição para a presidência.

O objetivo é que todos os parlamentares tenham chances iguais de ocupar o cargo de maior prestígio no Legislativo.

Ivonete disse que conhece a responsabilidade e pretende realizar um trabalho diferenciado de harmonia e paz.

– É uma grande satisfação e responsabilidade. No próximo dia 1º estarei tomando posse para meu quarto mandato como vereadora e conduzida, através dos votos dos meus colegas da Câmara, para o cargo de presidente da Casa. Espero fazer um trabalho diferenciado de harmonia e paz, e como mulher quero deixar a marca da diferença e competência – disse.

Além da posse e eleição da Mesa, a vereadora disse que será disputada entre os vereadores Marinaldo Cardoso e, provavelmente, Nelson Gomes Filho, a eleição para o próximo biênio, 2019/2020. Segundo ela, o primeiro já tem apoio de 18 colegas.

As informações são da Rádio Campina FM.

Da Redação