Ivonete Ludgério: “A meta é unir todos em torno do meu nome”

A vereadora Ivonete Ludgério (PSD) disse que tem o compromisso de fazer com que a Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) trabalhe para a cidade e para o plenário.

Ela destacou que tem como meta unir todos os parlamentares.

– A meta é unir todos em torno do meu nome. Como somos uma Casa de 23 edis, apenas três dos colegas que eu ainda falto fazer contato para ter uma chapa unânime no dia primeiro. Não há divergência nenhuma com a oposição, apenas precisamos ter uma conversa anterior para que algumas coisas possam caminhar para o consenso de forma geral – concluiu.

As informações forma veiculadas na Rádio Cariri AM.

