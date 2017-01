Ivonete afirma que mantém o compromisso de eleger Marinaldo para 2° biênio

A atual presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Ivonete Ludgério (PSD), sobre a não votação da eleição da mesa diretora para o segundo biênio, que tem como candidato a presidente o vereador Marinaldo Cardoso (PRB).

Ela explicou que a intenção era ter votado as duas eleições nesse domingo, 01, mas os parlamentaram preferiram não “atropelar” o regimento da Casa.

– Nossa intenção era fazer o primeiro e segundo biênio, pois acabaríamos essa disputa pela presidência e daria espaço para que a Câmara trabalhasse já sabendo como iria funcionar os dois períodos. Daria também uma tranquilidade ao prefeito em saber que presidiria no primeiro e segundo biênio. Mas, houve um atropelo em relação ao regimento. Os colegas preferiram seguir o regimento e postergar mais uns dias a votação do segundo biênio – explanou.

Ivonete confirmou que o compromisso em torno do nome de Marinaldo para presidente no segundo biênio continua o mesmo.

– O compromisso continua o mesmo. Os colegas continuam com o mesmo pensamento. Estou pedindo apenas um tempo para que possa eu tomar pé da situação financeira e estrutural da Câmara, e acomodar os colegas novatos nos seus gabinetes, para que aí possamos voltar para o ponto da eleição do vereador Marinaldo no segundo biênio – comentou.

Da Redação