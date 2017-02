Ipsem disponibiliza comprovante de rendimentos para declaração do Imposto de Renda

O Instituto de Previdência do Servidor Municipal (Ipsem) de Campina Grande está disponibilizando mais um serviço para os servidores inativos e pensionistas do município.

Agora, por meio do site do órgão, os aposentados podem acessar e obter cópia do comprovante de rendimentos referente ao ano de 2016. Este documento é fundamental para a Declaração do Imposto de Renda deste ano.

Para tanto, o aposentado basta acessar o site do Ipsem, cujo endereço é www.ipsem.org.br.

Neste endereço, deve-se acessar, na página principal, o link “Portal do Segurado”. Em seguida, basta ao interessado informar o número do seu CPF e digitar a sua senha. Com isso terá acesso ao seu comprovante de rendimentos.

As pessoas interessadas também poderão obter outras informações acerca deste tipo de serviço. Para tanto, basta ligar para o fone do Ipsem, que é 3341-4212, podendo, então, receber outras orientações do órgão previdenciário municipal.

Um dos conselhos do Ipsem, é que as pessoas para obter a declaração acessem diretamente o site oficial do instituto, evitando recorrer a pesquisas no Google.

Pelo telefone 3341-4212, pode-se dirimir todas as duvidas, inclusive sobre senha de acesso.

