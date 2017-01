INSS inicia perícia médica para beneficiários temporários nesta segunda-feira

O médico e perito do INSS, Flauber Cruz, comentou sobre a ação que está sendo iniciada nesta segunda-feira (16) no sentido de avaliar o quadro dos beneficiários que possuem vencimentos há mais de dois anos.

Ele explicou que o beneficiário recebe em casa um comunicado com hora, data e local para se apresentar e orientou que é recomendado que se compareça meia hora antes do estipulado.

– As revisões de benefícios de longa duração, com mais de dois anos, se reiniciam para que possamos avaliar essas pessoas e, com critérios técnicos, a gente possa manter ou não esse beneficiário – colocou

Flauber assegurou que, para a perícia médica, não vai haver filas e tumulto, tendo em vista que a ação acontece via agendamento prévio. Também destacou que aqueles beneficiários que não podem se deslocar até a agência vão ter a perícia médica em domicílio.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.

Da Redação