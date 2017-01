Inscrições para residência médica começam nesta segunda-feira, em João Pessoa

Os interessados em participar do programa de residência médica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do ano de 2017 já poderão se inscrever a partir da próxima segunda-feira (9). As inscrições seguem até às 14h do dia 23 de janeiro.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital, através do link: http://bit.ly/residencia17.

No total, o programa oferece 18 vagas, sendo seis na especialidade de clínica médica, seis para cirurgia geral, quatro para ortopedia e traumatologia e duas para anestesiologia. Os médicos residentes atuarão em serviços da Rede Municipal de Saúde.

As inscrições serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Gerência de Educação na Saúde (GES), na sede da SMS, situada na Avenida Júlia Freire, s/n, Torre.

Os candidatos deverão pagar uma taxa de R$ 300,00 no ato da inscrição. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a comissão organizadora por meio do telefone (83) 3211-6737.

A gerente de Educação na Saúde, Daniela Pimentel, alerta para as datas constantes no calendário do edital. “É importante que os candidatos estejam atentos ao período de inscrição e nas outras datas do processo seletivo como a prova e o resultado final”, destacou.

De acordo com o edital, a prova será aplicada no dia 12 de fevereiro de 2017, às 8h, na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, Campus II, em João Pessoa, com duração de três horas.

Residência Médica

O Programa de Residência Médica utiliza como cenários de treinamento o Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio de Miranda Burity (Ortotrauma), o Hospital Municipal Santa Isabel, a rede básica de atenção à saúde do município com as Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais), Hospital Municipal Valentina de Figueiredo, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

