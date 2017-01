Inscrições para o Curso de Automação Industrial encerram nesta segunda-feira

O prazo para as inscrições do Vestibular Agendado para o Curso Superior em Automoção Industrial encerra na próxima segunda-feira, dia 23. A iniciativa oferece aos candidatos a oportunidade de fazerem a escolha da data e horário para fazerem a prova.

O Vestibular Agendado 2017.1 poderá ser realizado nos dias 24, 25 ou 26 de janeiro, de acordo com a escolha do candidato, que deverá, no ato da inscrição, indicar o dia que deseja submeter-se à prova, bem como escolher o horário que poderá ser das 14h às 16h ou das 18h30min às 21h (horário local).

A prova será realizada na sede da Faculdade SENAI da Paraíba, localizada na Avenida das Indústrias, S/N, Distrito Industrial, em João Pessoa.

Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas remanescentes para os candidatos ao ingresso no Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, período 2017.1, turno noturno.

Transferências de Outras Instituições – A Faculdade SENAI também está disponibilizando vagas para o Ingresso de alunos de outras Instituições e para portadores de Diplomas de Ensino Superior. Neste caso, a data de inscrição vai até o dia 27 de janeiro.

Poderão concorrer às vagas para ingresso como Graduado aqueles candidatos que possuírem diploma de curso superior reconhecido pelo MEC em qualquer área do conhecimento e, como transferidos, aqueles que estejam matriculados em Instituições de Ensino Superior, em cursos de Tecnologia.

Para mais informações, os interessados deverão entrar em contato com a Coordenação da Faculdade SENAI da Paraíba – FSP, localizada na Avenida das Indústrias, SN, Distrito Industrial, João Pessoa, nos horários das 08h às 11h e das 13h às 17h. O telefone para contato é (83) 3044-6603.