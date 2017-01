Inscrições para edital do Carnaval de João Pessoa são prorrogadas

foto: Secom/JP

As inscrições de escolas de samba, clubes de orquestra, tribos indígenas e ala-ursas, que desejam concorrer ao apoio do Fundo Municipal de Cultura (FMC) para o desfile do Carnaval Tradição, poderão ser feitas até o próximo dia 31. O prazo se encerraria nesta quinta-feira (26), mas a Funjope resolveu estendê-lo até o último dia deste mês.

O valor total do aporte é de R$ 347 mil, que será distribuído entre 35 propostas selecionadas por comissão da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). O edital já está disponível no portal da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no link http://bit.ly/2hbTc3T

As inscrições podem ser feitas no Protocolo Geral da Funjope (situada a rua Duque de Caxias, 352, Centro), entre 8h e 14h, ou ainda pelos Correios. O proponente (pessoa física ou jurídica) poderá inscrever apenas um projeto e precisa reunir uma série de requisitos, como morar e utilizar todo o aparato humano e material de João Pessoa, estar quite com as receitas municipal, estadual e federal, e com a prestação de contas de projetos culturais anteriores, e não guardar vínculo empregatício com o Poder Municipal até o segundo grau de parentesco.

O representante deve reunir toda a documentação requerida em edital e atender às especificações relativas à sua agremiação. Uma vez habilitados jurídica, técnica e administrativamente pela secretaria do FMC, os projetos serão submetidos à análise de mérito e viabilidade de execução, obedecendo a uma série de critérios, como gratuidade de acesso aos espetáculos, compatibilidade orçamentária e adimplência (demais especificações devem ser consultadas).

Serão contempladas cinco escolas de samba, com R$ 20 mil para cada; 11 tribos indígenas, no valor individual de R$ 11 mil; nove clubes de orquestra (R$ 8 mil, cada) e dez ala-ursas (R$ 6,5 mil para cada). O resultado da seleção, de acordo com o cronograma, será divulgado no dia 31 de janeiro.