Incêndio atinge escola em Lagoa Seca

Uma escola localizada no município de Lagoa Seca sofreu um incêndio nesta terça-feira (07). O fogo começou quando se fazia a troca do botijão de gás.

Segundo informações, após a troca do botijão, a pessoa resolveu testar usando fogo. A mangueira estava com vazamento e as chamas subiram.

Pessoas que estavam na escola ainda tentaram controlar o fogo usando extintores, mas o que contem o produto ideal para esse tipo de situação não havia no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado diante do aumento das chamas e controlaram o fogo. A cozinha ficou danificada, no entanto ninguém se feriu.