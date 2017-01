Imeq-PB realiza fiscalização das bombas de postos de combustíveis

O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba (Imeq-PB) realizou, durante esta quinta-feira (19), uma série de fiscalizações em postos de combustíveis com o intuito de verificar se as regulamentações estão sendo devidamente cumpridas pelos estabelecimentos.

Uma das principais reclamações de clientes dos postos, a respeito da quantidade correta do combustível na hora do abastecimento, foi uma das prioridades. Ao todo, foram fiscalizados cinco postos de gasolina em João Pessoa, todos com abordagem surpresa.

De acordo com o diretor superintendente do Imeq, Arthur Galdino, essa é uma prática recorrente e que deve acontecer periodicamente. “Os fiscais fazem a aferição regular, nós apenas promovemos esse mutirão de fiscalizações surpresa para poder pegar os postos desprevenidos e atestarmos a regularidade do funcionamento das bombas”, justifica.

A verificação se dá especialmente nas bombas medidoras dos postos de gasolina, desde a situação das mangueiras de combustível, que precisam ter pelo menos 5 metros de extensão e não podem apresentar fissuras que ponham em risco o vazamento do líquido. “Nós observamos também a vazão da bomba, se ela está abastecendo de forma adequada”, explica o superintendente do Imeq-PB.

Os testes de vazão são realizados pelos fiscais com galões padronizados, com volume de 20 litros.

“Há um desvio padrão de 100 ml, para mais ou para menos. Caso a bomba encha menos ou mais que isso, nós autuamos”, explica Arthur Galdino. A ideia é que mais postos de João Pessoa e de Campina Grande sejam fiscalizados por meio deste expediente, para garantir melhor atendimento para os clientes.

Dependendo da gravidade da irregularidade, o posto de combustível pode ser lacrado ou multado. As multas são altas e podem ser R$ 5 mil, R$ 10 mil ou mais, quando os estabelecimentos são reincidentes.

O superintendente reitera a importância das denúncias por meio da Ouvidoria do Imeq-PB, ou se fazer um alerta ou denunciar irregularidades no portal do instituto, em http://www.imeq.pb.gov.br, e pelo telefone 0800-281-7411.