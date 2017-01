Igreja Assembleia de Deus comemora aniversário em Campina com convenção de ministros

Durante os dias 22 a 26 de janeiro a igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campina Grande (IEADCG) realiza a Convenção 2017, que envolverá membros e congregados de toda a Paraíba.

A programação engloba a 14º Escola Bíblica de Obreiros (EBO), a 48º Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Convenção de Ministros da AD em Campina Grande e no Estado da Paraíba (COMEAD-CGPB) e a comemoração dos 67 anos de inauguração do Templo Central.

O tema para este ano é “Exercendo um Ministério que Glorifique a Deus”, que baseia-se no primeiro livro do apóstolo Pedro em seu capítulo 4, versículo 11.

Em entrevista na tarde desta sexta-feira (20), o presidente da igreja, pastor Daniel Nunes explicou a programação do evento.

-Acontece todos os anos no mês de janeiro quando comemoramos o aniversário do templo central. O tema está baseado na primeira carta do apostolo Pedro: Exercendo o ministério que glorifique a deu – contou.

Ele comentou ainda sobre o envolvimento de líderes religiosos com a política afirmando que os pastores não devem desviar de suas missões de evangelização.

– A igreja tem que participar da política de forma sorrateira. A igreja tem missão de pregar o evangelho, por isso precisamos puxar o freio, por isso me coloco a disposição para ajudar os outros líderes para que eles entendam que nesses períodos políticos a igreja não pode parar e nem esquecer sua missão – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM