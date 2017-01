IFPB oferece vagas não preenchidas para o Sisu

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) anunciou nesta sexta-feira (27) que está oferecendo vagas para cursos que ainda não foram preenchidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nas unidades de João Pessoa, Sousa, Campina Grande, Cabedelo, Patos, Princesa Isabel, Monteiro, Cajazeiras, Picuí e Guarabira. A forma de ingresso é por meio do Sisu, que considera a média do candidato obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo o representante do IFPB, Wandemberg Bismarck, relatou que há diversas vagas que não foram preenchidas e convoca os interessados para procurar a instituição o mais rápido possível.

Os cursos ofertados para o Sisu são de Construção de Edifícios, Telemática, Engenharia de Computação, Matemática, Física.

Para mais informações acessar www.ifpb.edu.br

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.