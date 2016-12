IFPB divulga resultado final de Processo Seletivo e edital de matrículas

O resultado final do Processo Seletivo de Cursos Técnicos (PSCT 2017) do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) foi divulgado nessa quarta, 21 de dezembro, pela Comissão Permanente de Concursos Públicos (Compec). O PSCT teve quase 23 mil inscritos.

Confira o resultado no Portal do Estudante. Ao selecionar Integrado ou Subsequente é só clicar em Resultados e Recursos.

A Pró-Reitoria de Ensino do IFPB já publicou os Editais de matrículas.

Confira o Edital de matrículas do PSCT Integrado 2017.1

Confira o Edital de matrículas do PSCT Subsequente 2017.1.

A data de comparecimento é a mesma para Cajazeiras, Catolé do Rocha, Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, Mangabeira, Picuí, Princesa Isabel, Santa Rita, Sousa, Monteiro, Cabedelo, Cabedelo Centro, Campina Grande, Patos: 9 a 13 de janeiro.

A matrícula do Subsequente é só para aprovados no primeiro período 2017.1. Apenas o Campus João Pessoa dividiu as datas conforme os cursos do Integrado e adotou um período diferente para o Subsequente, que será de 16 a 18 de janeiro.

Os candidatos que ingressaram com vagas em cotas precisam estar atentos à documentação específica que precisam apresentar para ter direito à vaga. Entre 24 e 26 de janeiro, devem ser divulgados editais de confirmação de matrícula. Dúvidas podem ser esclarecidas nos contatos do edital que tem os horários de atendimento.

No Ensino Médio Integrado ao Técnico, foram ofertadas 2.095 vagas. No curso técnico subsequente, para quem terminou o ensino médio, são 1.212 vagas. No total, são 3.307 vagas em 17 unidades. Esse ano, a inscrição foi gratuita.

Os cursos ofertados são: Guia de Turismo, Multimídia, Química, Segurança do Trabalho, Cuidados de Idosos, Meio Ambiente, Recursos Pesqueiros, Transporte Aquaviário, Pesca, Informática, Eletromecânica, Mineração, Petróleo e Gás, Contabilidade, Eletrônica, Eletrotécnica, Equipamentos Biomédicos, Mecânica, Secretariado, Edificações, Instrumento Musical, Controle Ambiental, Geologia, Agropecuária, Manutenção e Suporte em Informática, Agroindústria.

Da Redação com Ascom