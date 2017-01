IFPB de Campina oferece 200 vagas para o Sisu

A nota do Enem é a porta de entrada para os cursos superiores do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). Nessa edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o IFPB vai ofertar 1260 vagas em 10 campi.

No campus de Campina Grande estão sendo ofertadas 200 vagas nos cursos de Engenharia da Computação, Construção de Edifícios, Matemática, Física e Telemática.

As inscrições começam a partir do dia 24 e encerram em 27 de janeiro no endereço sisu.mec.gov.br. Cada candidato pode se inscrever em duas opções de curso.

Só é possível concorrer com a nota do Enem 2016 e se não tiver zerado a redação.