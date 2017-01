IFPB abre inscrições para curso de Técnico em Administração

Foram prorrogadas as inscrições do processo seletivo para o curso Técnico em Administração do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos- PROEJA.

Estão sendo oferecidas quarenta vagas no período noturno e entre os pré-requisitos é preciso ter concluído ou estar cursando o 9º ano (antiga 8ª série) e ter idade mínima de 18 anos.

O prazo foi estendido até o dia 20 de janeiro e as inscrições estão sendo realizadas na recepção do campus do IFPB-Campina Grande.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone: 2102 6200

Da Redação com Ascom