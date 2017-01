IEL forma 1ª Turma do Programa Jovem Aprendiz, em Campina Grande

fotos: ascom

Na últimaa quinta-feira, o Instituto Euvaldo Lodi – IEL da Paraíba formou a primeira turma do curso de Operador de Caixa do Programa Jovem Aprendiz. No total foram formados 16 alunos, de três empresas de Campina Grande.

A boa notícia é que 50% dos alunos já foram admitidos pelas empresas. O IEL está capacitando, mais duas turmas, do curso de Auxiliar de Empresas.

Para este ano de 2017, o Instituto Euvaldo Lodi deverá formar cerca de 300 jovens, nos cursos de Recepcionista, Assistente de Comércio e Varejo, e Assistente Administrativo.

Com esta iniciativa, o IEL busca amenizar um dilema que preocupa os estudantes: saber como e quando ingressar no mercado de trabalho. Em alguns casos é preciso escolher entre estudar ou trabalhar, e muitos jovens acabam abrindo mão da escola.

O Programa Jovem Aprendiz, auxilia adolescentes e jovens para que eles consigam uma oportunidade no mercado de trabalho, sem a necessidade de abandonar os estudos.

O Programa Jovem Aprendiz oferece oportunidade para jovens estudantes do ensino médio, de ingressarem no mercado de trabalho, a partir da qualificação através de cursos que atendam as demandas industriais.

Com o lançamento do programa, o IEL terá a missão de preparar e qualificar estes jovens aprendizes para que eles se sintam motivados e tenham um futuro profissional bem sucedido ocupando as vagas ofertadas em empresas industriais paraibanas.

Durante a solenidade de lançamento do Programa Jovem Aprendiz, o IEL fez a entrega simbólica de Kits aos alunos e entregou comendas de reconhecimento e agradecimento aos representantes das empresas parceiras contratantes dos jovens aprendizes desta etapa.

As empresas que aderem ao Programa ganham descontos nos encargos, com redução de 8% para 2% na alíquota de contribuição do FGTS para a contratação de aprendizes. Para saber mais sobre o Programa Jovem Aprendiz, os interessados devem ligar para o telefone (83) 3099-1010 ou 3099-2020.

Da Redação com Ascom