I Encontro de Instrutores e Gestores do SENAI na Paraíba é encerrado em JP

Durante dois dias, as equipes da área de Educação do SENAI participaram de um evento realizado simultaneamente em Campina Grande e João Pessoa, com o objetivo de fortalecer e traçar novos caminhos para a Educação Profissional visando atender as demandas da indústria paraibana formando profissionais mais competitivos.

O I Encontro de Instrutores e Gestores do SENAI – 2017 teve como direcionadores quatro fatores considerados essenciais para este processo: inovação, empreendedorismo, conhecimento e tecnologia. “Esta pode ser considerada a primeira ação estratégica da área de Educação, em 2017.

O “marco zero” para que nossas equipes comecem a respirar os novos ares deste ano letivo e abracem os desafios motivados a estimular nossos alunos”, afirmou Tiene Gomes Borges, Gerente Executiva de Educação do SESI/SENAI.

A porposta do encontro encerrado nesta sexta-feira, dia 27, foi sensibilizar os professores do SENAI para uma mudança de comportamento em sala de aula, tendo em vista o perfil dos jovens da nova geração que precisam ser estimulados e os professores precisam buscar novas formas de transferir o conhecimento utilizando o espaço da sala de aula e os meios disponíveis como estimulo para estes alunos.

car um diferencial na relação com o aluno e, consequentemente, obter melhores resultados na formação do futuro profissional da indústria.

Nas duas cidades, a programação foi dividida em dois momentos. O Ciclo de palestras e a realização das Oficinas para Desenvolvimento da Política Pedagógica dos Cursos Profissionalizantes do SENAI.

“Eu vi uma participação muito efetiva dos colegas neste encontro. Pessoas que vieram abertas e dispostas à contribuir com os novos direcionamentos. Eu tenho certeza que começando o ano com “esse gás” já demonstra que, em 2017, nós vamos conseguir fazer a diferença”, disse Fábio Nunes, Instrutor Técnico do SENAI de Bayeux.

O evento também foi uma oportunidade para integração, reflexão e sensibilização das equipes que trabalham diretamente com a área de Educação.

“Esse momento é único. E eu falo com muito orgulho, que eu participo desta história, construindo um futuro melhor não só pra nós do SENAI, como Ttambém para a Paraíba e o Brasil. Vamos então, arregaçar as mangas e fazer com que 2017 seja melhor do que 2016”, comentou Josicleide Nunes, Coordenadora Pedagógica do SENAI de João Pessoa.

Para a Diretora Regional do SENAI, Patrícia Gonçalves de Oliveira, este encontro é de suma importância para preparar as equipes para os novos desafios do mercado cada mais competitivo.

“Esse ano é o momento da agilidade e precisamos avançar cada vez mais na qualidade da educação, adequando as mudanças que se fazem necessárias, abraçando as novas propostas de ensino e, assim, estarmos à frente do mercado como sempre estivemos com a marca do SENAI”, disse Patrícia Gonçalves.

A Educação Profissional é um dos pilares do SENAI e, por esta razão, a cada ano, a instituição busca caminhos de garantir a excelência da Educação ofertada pela instituição em todo Brasil. Na Paraíba, as ações são desenvolvidas alinhadas com os direcionamentos do Departamento Nacional.