Hospital de Trauma de JP é referência em especialidade bucomaxilofacial

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, é referência na especialidade bucomaxilofacial.

O serviço Funciona 24h e conta com 25 profissionais atuando em plantões de 12 horas (dois por turno) e ainda um cirurgião extra duas vezes por semana.

Os pacientes que chegam ao complexo hospitalar, na sua grande maioria, sofrem com fraturas maxilomandibular, bem como problemas no lábio, nariz, entre outros.

O coordenador da área, Talvane Sobreira, esclareceu que geralmente as entradas ocorreram por acidentes de trânsito, principalmente de moto, seguidas de agressão física e acidentes automobilísticos.

Ele destacou que quanto mais rápido o atendimento, melhor a recuperação. “Trata-se de uma cirurgia qualificada porque envolve não somente a parte funcional, como também a estética, que reflete significativamente na autoestima do paciente. A rápida recuperação possibilita o retorno ao convívio familiar”, frisou.

Para a estudante de 21 anos, Daiane Marinho, que sofreu fraturas na face após um acidente de moto, os profissionais estão trabalhando para que rapidamente ela receba alta médica.

“A pancada do meu acidente foi toda na minha face. Como consequência quebrei a mandíbula e isso me deixou apreensiva, mas a competência dos profissionais me dá tranquilidade. Eu só quero agora ir para casa e agradecer a Deus pelo livramento”, completou.

Talvane Sobreira esclareceu que o cirurgião bucomaxilofacial é um profissional da odontologia que tem pós-graduação realizada em ambiente hospitalar por um período que varia de dois a quatro anos de dedicação exclusiva. Por isto, conhece tudo sobre traumas de face e ossos do crânio.

“O cirurgião bucomaxilofacial é especialista em traumas que atingem a região facial, no espaço compreendido entre a orelha, nariz, testa até o hióide (osso localizado acima do ‘pomo de adão’)”, acrescentou.