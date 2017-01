Hospital de Trauma de João Pessoa têm redução nos atendimentos no Ano Novo

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, referência no atendimento de alta complexidade em urgência e emergência, realizou 300 atendimentos neste final de ano.

O número é referente aos dias 31 de dezembro de 2016 até as primeiras horas do dia 2 de janeiro de 2017.

Os números revelam diminuição na maioria dos casos se comparados a 2015. No geral, a redução foi de 17%.

Os dados confirmam que acidentes com motos continuam liderando as estatísticas da unidade de saúde: foram 69, desse total, 89 foram de acidente de trânsito: automóvel 9, atropelamento 6, bicicleta 4, ônibus 1.

Outro destaque nos números foram as ocorrências por quedas com 60, arma de fogo com 2, arma branca 12 e agressão física 14.

Já em 2015, neste mesmo período, deu entrada na instituição 363 pessoas, o que representa uma redução de 17,81% no comparativo entre os dois anos.

A maior redução de 75% foi constatada com relação às vítimas por arma de fogo, enquanto este ano tivemos apenas dois casos, ano passado foram oito.

Os acidentes de trânsito também tiveram redução de 16%. Com relação aos acidentados com motos a redução foi de 19%, foram 69 em 2016 e 85 em 2015.

Durante o Ano Novo, o Hospital de Trauma disponibilizou reforço de toda a equipe assistencial, com médicos, equipe de enfermagem e suporte, incluindo UTIs móveis.

A unidade hospitalar é referência em atendimento de casos de urgência e emergência de média e alta complexidade, tais como: trauma (acidentes e desastres), violência (física e sexual), queimadura, choque e doenças clínicas em suas fases agudas – Acidente Vascular Cerebral (AVC) e hemorragia digestiva.

Da Redação