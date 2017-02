Hospital de Trauma de Campina Grande tem maior número de vítimas de acidente de moto

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, que integra a rede hospitalar do Governo do Estado, prestou 677 atendimentos a vítimas de acidentes de moto no mês de janeiro deste ano.

Foto: Paraibaonline

De acordo com o levantamento da unidade hospitalar, do total de atendimentos, 297 foram vítimas de acidentes de moto residentes em Campina Grande, isto é 43,87% dos 677 atendimentos.

As outras cinco cidades com mais registros de atendimentos a vítimas de acidentes de moto são: Queimadas com 26, Lagoa Seca com 18, Massaranduba e Pocinhos com 12 e Soledade 10.

O Hospital de Trauma de Campina Grande é referência em traumatologia para 203 municípios da Paraíba, além de algumas cidades do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará.

A unidade atende uma média de 200 pacientes diariamente.

.