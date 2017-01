Homens invadem residência em Campina Grande

Dois homens armados invadiram uma residência no fim da tarde de ontem, 5, no bairro do Quarenta, em Campina Grande.

Durante a ação, os homens trancaram os moradores da residência em um quarto e roubaram vários eletrodomésticos e um veículo Saveiro.

As guarnições estiveram no local e apreenderam alguns objetos pessoais durante a perseguição como som de carro, chaves do veículo roubado e carteira de cédulas sem dinheiro.

Da Redação