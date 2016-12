Homem é procurado acusado de matar vereador em Pocinhos

Um homem identificado como Robério Ramos (foto), de 27 anos, está sendo procurado pela polícia acusado de ter participação na morte do vereador Josevandro da Silva, que aconteceu no município de Pocinhos, no último dia 25.

Robério está em liberdade condicional, pois responde a outro processo.

A polícia pede informações do seu paradeiro através do Disk Denúncia.

Ainda sobre o caso, um jovem de 18 anos, também acusado de ter participação no assassinato do vereador, foi encontrado morto com um tiro nas costas próximo a uma linha férrea.

Informações da rádio Campina FM.

