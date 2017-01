Homem é preso por ameaçar vizinho e efetuar tiros para o alto em João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 380 e três carregadores com um homem que realizava tiros para o alto com o objetivo de intimidar um vizinho, nessa terça-feira (24), no bairro do Alto do Mateus, em João Pessoa.

O suspeito, de 46 anos, ainda fingiu ser policial e chegou a se apresentar nesta condição aos policiais que efetuaram a prisão.

De acordo com a Unidade de Polícia Solidária do bairro, os policiais pediram ao suspeito para que ele mostrasse a identificação, mas o homem se negou e só depois que foi chamado reforço para o local é que ele revelou que não era policial.

O suspeito foi apresentado na Central de Polícia Civil, no Geisel, pelos crimes de porte ilegal de arma, ameaça e usurpação do exercício de função pública.