Homem é preso em Campina Grande suspeito de tráfico de drogas

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante com 50 kg de drogas e um carro roubado no bairro da Glória, em Campina Grande, após a Policia Civil receber denúncia anônima na última sexta-feira (20) sobre o crime de receptação de um veículo roubado.

O suspeito é natural do município de Sumé, no Cariri paraibano, e contra ele existe mandado de prisão com acusação de tentativa de homicídio expedido pela Comarca de Justiça da cidade de Serra Branca.

Ele foi encaminhado para Central de Policia sendo autuado pelo crime de receptação e tráfico de drogas.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.