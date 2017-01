Homem é morto dentro da própria casa no Agreste

Um homem foi morto dentro da própria casa na noite da última segunda-feira (9), no município de Alagoinha, no Agreste paraibano.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima era mototaxista e também proprietário de um bar na cidade. Ele teria sido atingido por quatro disparos, e morreu na hora.

Ainda de acordo com a Polícia, o homem estava deitado em sua residência com a esposa, quando um suspeito quebrou uma das janelas da casa. Ao ouvir o barulho, a vítima se levantou e foi verificar o que poderia ter acontecido quando deu de cara com o suspeito, que atirou várias vezes contra ele.

No momento do crime, mulher e filhos presenciaram o ocorrido, mas não souberam reconhecer o suspeito. O caso foi repassado para a Polícia Civil.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.

Da Redação